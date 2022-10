Union wil zich niet moeien met RTBF die voor Anderlecht koos: "We zijn niet beledigd"

Tijdens de eerste Europese rondes koos de Waalse openbare omroep RTBF ervoor om Anderlecht en niet Union uit te zenden.

Hoewel Union SG in de Europa League speelt dit seizoen koos de RTBF er in de eerste wedstrijden van dit seizoen telkens voor om Anderlecht in de Conference League uit te zenden.

“Het is zonde om geen evenwicht te vinden tussen de clubs: de Nederlandstalige zender zou de ene ploeg kunnen uitzenden en de Franstalige de andere”, zegt Philippe Bormans, manager van Union, aan La Dernière Heure.

Veel problemen wil Union er echter niet van maken. “Maar dat is hun keuze, daar gaan we ons niet mee bemoeien en we zijn helemaal niet beledigd. Iedereen doet zijn eigen ding.”