Gisterenavond scoren op De Bosuil en vanavond in de basis in 1ste nationale

Met dat de clubs uit de Jupiler Pro League met hun beloften in verschillende reeksen spelen zorgt soms voor vreemde taferelen. Zie dit weekend bij Antwerp.

Gisterenavond mocht Christopher Scott invallen bij Antwerp. Op aangeven van Michael Frey maakte hij het verlossende doelpunt voor Antwerp waardoor ze met 2-0 wonnen tegen STVV.

Christopher Scott kan blijkbaar nog wat extra matchritme gebruiken volgens de technische staf van Antwerp want vandaag staat hij in 1ste nationale in de basis bij de Young Reds in de wedstrijd tegen Hoogstraten. Met Ortwin De Wolf, Gaston Avila en Anthony Valencia er ook nog bij, krijgen de Young Reds serieuze versterking uit de A-ploeg.