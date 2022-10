Mignolet, de man van de grote wedstrijden en dat bewijzen de statistieken: beslissend in play-off 1 en CL

Simon Mignolet kwam op 5 augustus 2019 aan bij Club Brugge. Blauw-zwart betaalde toen 7 miljoen euro aan Liverpool en maakte hem de bestbetaalde speler in België. Geld dat hij intussen dubbel en dik terugverdiend heeft. Getuige daarvan zijn statistieken.

Mignolet heeft intussen al 157 wedstrijden voor Club achter zijn naam staan. In 64 daarvan behield hij een clean sheet. In totaal moest hij zich ook 160 keer omdraaien. Vergelijken we even met Thibaut Courtois, dan moest die 176 keer een bal uit het net vissen in 190 wedstrijden voor Real Madrid. In een sterkere competitie, maar toch...

Mignolet toonde zich in die iets meer dan drie seizoenen meer dan belangrijk in elke titelrace. In de play-offs stond hij er elke keer. Behalve in dat eerste seizoen toen de competitie door covid werd stilgelegd net voor de start van de play-offs.

Club speelde vier kwalificatiematchen voor de Champions League het eerste jaar dat Mignolet er was. Zowel Kiev als LASK Linsk werden uitgeschakeld en in de eerste match hield Mignolet telkens zijn netten vrij.

47 clean sheets in reguliere competitie

In 105 reguliere competitiematchen hield hij 47 keer de nul. Da's enorm en nog geen enkele doelman heeft hem dat voorgedaan na de oorlog. In 11 bekermatchen wist hij dat slechts twee keer te doen.

In de Champions League is hij zijn totaal dit seizoen serieus aan het optrekken. Voor deze campagne had hij immers nog maar 2 clean sheets in 17 matchen. Dat zijn er nu dus zes geworden. In de grote matchen levert hij zijn beste prestaties. Dat is ook te zien in de play-offs. In 11 gespeelde matchen tot nu toe voor Club kon men hem zes keer niet passeren.