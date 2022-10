Einde verhaal voor Il Ninja? Antwerp zet Nainggolan uit de A-kern

Radja Nainggolan krijgt een straf opgelegd van Antwerp FC. De middenvelder haalde de krantenkoppen de voorbije dagen op negatieve wijze. Hij wordt voor onbepaalde tijd uit de A-kern verbannen.

Radja Nainggolan was zijn basisplaats al even kwijt bij Antwerp FC, maar nu heeft Il Ninja zelfs geen plaats meer in de kleedkamer. The Great Old heeft de middenvelder immers uit de A-kern gezet.

Nainggolan zat vorige week enkele uren vast nadat hij was betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Gisteren zat de voormalige Rode Duivel dan weer met een elektronische sigaret op de bank.

Einde verhaal?

"RAFC heeft vandaag een gesprek gehad met Radja Nainggolan over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep", aldus het stamnummer één in een statement. "De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten."