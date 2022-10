Bernd Hollerbach heeft plannetje klaar om met STVV Simon Mignolet te verrassen

Woensdag speelt STVV tegen Club Brugge en de Limburgers geloven in hun kansen om iets te betekenen tegen de regerende landskampioen.

STVV doet het goed op stilstaande fases, zowel offensief als defensief, beseft ook trainer Bernd Hollerbach. Te danken aan Markus Pflanz én Sil Rouvrois die alles in elkaar doktert.

“Het is intussen geen geheim meer dat we sterk zijn op stilstaande fases”, zegt Sil Rouvrois aan Het Belang van Limburg. “We hebben twaalf keer gescoord dit seizoen. Daarvan vier keer na een corner, drie keer via een penalty. Als je alleen de hoekschoppen telt, zitten we nog altijd aan 25 procent. Dat is mooi.”

Nu moet het wel Simon Mignolet zien te kloppen. “Ik acht het niet onmogelijk”, zegt Rouvrois. “We hebben net zoals alle andere clubs een database, die bijvoorbeeld weergeeft of een club in mandekking verdedigt of liever in zone.”

“Tegen elke tegenstander proberen we varianten op poten te zetten en zo te profiteren. Ik denk dat dat al mooi gelukt is. Verder willen we achteraan voortborduren op de stabiliteit die er sinds dit seizoen is. De structuur die we defensief willen, staat op punt en wordt door de juiste spelers ingevuld.”