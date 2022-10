Twee ploegen die een oplawaai kregen tegen elkaar: "Was gewoon onacceptabel"

Donderdag spelen Royal Antwerp FC en KV Oostende tegen elkaar. Beiden kregen afgelopen weekend een flinke draai om de oren.

Antwerp verloor met 3-0 op Standard, de kustploeg ging met 1-6 de boot in tegen Union SG. Beide ploegen kunnen dus wel een goede match gebruiken.

“We moeten terug naar de basis”, zegt Indy Boonen van KV Oostende aan Het Laatste Nieuws. “Het was gewoon onacceptabel: iedereen moet in de spiegel kijken. Als de halve ploeg het kopje laat hangen, vallen er natuurlijk gaten en loopt Union eenvoudig over ons heen. Er zat helemaal niets in.”

Boonen moest zelfs vaststellen dat Union, ondanks het feit dat ze een Europese match in de benen hadden, nog een pak frisser zaten. “Het leek wel alsof wij op donderdag nog een zware match hadden gespeeld”, klinkt het.