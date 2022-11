Antwerp-spits Vincent Janssen gelooft in een WK-selectie: "Ik weet dat hij me in de gaten houdt"

Vincent Janssen is in vorm bij Antwerp. Hij gelooft ook in een deelname aan het WK.

"Volgende week weet ik of ik erbij ben", vertelde Vincent Janssen aan de Gazet van Antwerpen. "Natuurlijk speelt die eventuele WK-selectie in mijn hoofd. Een jaar geleden hield ik daar geen rekening meer mee." Janssen verwees zo naar Monterrey, waar hij vorig seizoen nog speelde en ver van de Europese schijnwerpers stond.

"Iedere kanshebber probeert de bondscoach van een land nog een laatste keer te overtuigen. Natuurlijk sta ik niet dagelijks in contact met Louis van Gaal. Ik weet dat hij me in de gaten houdt", aldus Janssen.

De laatste maanden deed de spits van Antwerp er alles aan om van Gaal te overtuigen. In de Jupiler Pro League was hij al goed voor 8 goals en 3 assists. In de voorrondes van de Conference League gaf hij ook een assist.

Of Janssen erbij zal zijn, is koffiedik kijken. Hij werd bijna 5 jaar niet geselecteerd voor de nationale ploeg. Sinds de zomer van dit jaar is hij er wel weer bij. Hij kwam sindsdien 3 keer in actie en gaf 2 assists.