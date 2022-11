Marc Brys en OHL blijven met een 2 op 15 achter: "Hadden altijd in de 2e helft moeten scoren"

Opnieuw geen zege voor OHL. Nochtans hadden ze in de 2e helft verschillende kansen.

OHL kon al 5 wedstrijden niet winnen. Ze bleven in Brugge extremis met 2 op 15 achter. Nochtans hadden ze in de 2e helft bij momenten het overwicht en kregen ze verschillende kansen. "Na de rust bleek dat vooral wij wilden winnen", aluds Brys op de persconferentie. "Cercle Brugge was eerder tevreden met een punt. Maar we maken dat doelpunt niet en krijgen uiteindelijk het deksel op de neus."

"Het was geen goede wedstrijd van ons", ging Brys verder. "Zeker in de 1e helft." Mario Gonzalez zorgde ervoor dat OHL aan de rust nog in de wedstrijd zat. "In de 2e helft moeten we altijd scoren met al die kansen die we kregen. Ook had Jesper Daland altijd een 2e gele kaart moeten krijgen, maar dat is een zwak excuus om dit resultaat te verdoezelen."