Trebel moest voorbije weken ingetoomd worden, Veldman blij dat Fransman terug is

Adrien Trebel zit in de selectie voor de match tegen Antwerp. De middenvelder is sneller dan verwacht gerevalideerd van zijn schouderblessure. Robin Veldman hoopt dat hij zo snel mogelijk helemaal klaar is.

Ze moesten Trebel al een hele tijd intomen. De Fransman stond te popelen om weer te spelen en een tweetal weken geleden vroeg hij de medische staf al of hij contactoefeningen mocht meedoen. Dat hebben ze de laatste tijd met mondjesmaat toegelaten tot hij de voorbije week weer alles mee deed. Een opsteker voor Robin Veldman, die beseft dat Amadou Diawara nog een hele tijd nodig zal hebben om fysiek op punt te staan. Trebel kan vandaag al een rol spelen in de wedstrijd tegen Antwerp. Hij heeft groen licht gekregen om een halfuur te spelen, al blijft die keuze nog altijd bij Veldman uiteraard. Anderlecht kan zijn grinta en voetballend vermogen wel gebruiken.





Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.