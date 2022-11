Analist wil Jan Vertonghen niet op WK, maar ex-voetballers gaan niet akkoord

Jan Vertonghen staakte zondag de opwarming bij Anderlecht met een blessure aan de kuit.

De blessure van Vertonghen deed heel wat stof opwaaien. Zo werd even gevreesd voor deelname aan het WK. Ondertussen is duidelijk dat de blessure meevalt en Vertonghen sowieso naar Qatar mee kan.

Stephan Streker van La Tribune op RTBF heeft stevige twijfels in Vertonghen, zeker na het vertoon van zondag. “Ik heb grote twijfels over Jan Vertonghen. Hij is een geweldige speler, ik hield van hem. Hij was fantastisch, maar dat is nu niet meer het geval”, zei Streker.

Wilmots had geen oren naar het verhaal van Streker. “Als we in 2002 naar de media hadden geluisterd, was ik nooit op het WK in Japan geweest. Misschien zal Jan een geweldig WK hebben en zal iedereen achteraf zeggen dat hij het goed deed en ervaring in de ploeg bracht.”

Dat beaamde ook Philippe Albert die duidelijk zijn ongenoegen over de uitspraken van Streker liet blijken. “Zijn ervaring is essentieel voor een WK”, was de conclusie van Albert heel duidelijk.