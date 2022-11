Louis van Gaal geeft meer uitleg over de rol van Noa Lang en Vincent Janssen in Qatar

Met Noa Lang en Vincent Janssen zitten 2 spelers van de Jupiler Pro League in de Nederlandse WK-selectie. Louis van Gaal verklaarde op de persconferentie zijn keuze voor de 2 aanvallers.

Bij Club Brugge is Noa Lang tegenwoordig vooral invaller, maar Lous van Gaal verklaarde op zijn typische manier dat dat in diens voordeel is, want Lang zal vooral een invallersrol krijgen "Ik bedank de coach van Club Brugge daarvoor", vertelde van Gaal op de persconferentie. "Zijn invallersrol bevestigde mij juist meer om hem wel naar Qatar mee te nemen. Lang is een creatieve speler die een match kan openbreken en hij stelde voor Nederland nog nooit teleur."

Ook Vincent Janssen kon Louis van Gaal bekoren. Hij mag mogelijk op een basisplaats rekenen. "Voor jullie is dat misschien een verrassing, maar voor mij niet", aldus van Gaal. "Ik ga vooral inzetten op spelers die in vorm zijn." Bij Janssen is dat het geval, want bij Antwerp scoorde hij dit seizoen al 8 keer en gaf hij 4 assists.