Paul Onuachu duidelijk: "Vertonghen? I don't care. Hetzelfde gevoel had ik met Alderweireld"

Zondag staat competitieleider Racing Genk oog in oog met RSC Anderlecht. Die laatste match voor de WK-break willen de Limburgers maar al te graag winnen.

Leider KRC Genk moet op de slotspeeldag voor het WK in Qatar op bezoek naar het Lotto Park. Dat het niet gemakkelijk zal worden, dan beseffen de troepen van Wouter Vrancken ook wel.

Paul Onuachu weet wat het verschil kan maken. “Om wie de tweede bal het meeste wil winnen, zulke zaken. Het is altijd lastig daar, maar we gaan er zeker heen om te voetballen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Wie in de defensie staat maakt hem eigenlijk niet uit. “Dat ik speel tegen Vertonghen? I don't care. Hetzelfde gevoel had ik met Alderweireld. Respect voor hun carrière. Ze hebben in de absolute top gespeeld, maar ik ga mijn ding tegen ze doen.”