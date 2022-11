Dennis Odoi gespot op luchthaven: "Wist al een week dat het zo was"

Vanmorgen werd Denis Odoi van Club Brugge gespot op de luchthaven van Zaventem. Richting Abu Dhabi ging de vlucht.

Dennis Odoi trekt met Ghana naar het WK in Qatar. “Ik weet sinds een week dat ik mee mag”, vertelt Odoi aan Het Nieuwsblad. “De lijst is nog niet naar buiten gebracht, maar ik ben er dus wel bij. Ze hebben me daarvoor gebeld.”

“Ik was de laatste tijd vooral bezig met Club, pas nu focus ik mij op het WK. Ik vertrek richting Abu Dhabi, een groot deel van de selectie is al daar. De ambitie is om de groepsfase te overleven, nadien zien we wel. Het zou leuk zijn om België te treffen.”

Een verrassing is het zeker niet, want in de barragewedstrijden tegen Nigeria speelde hij twee keer negentig minuten. In het verleden speelde hij al een vriendschappelijke match voor de Rode Duivels, maar die telt niet mee.