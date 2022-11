Kevin Mirallas heeft duidelijke mening: "Hij hoort niet in de selectie, nog niets bewezen"

Op het vorige WK in Rusland was hij er zelf nog bij, nu heeft hij zijn analyse gegeven over de WK-selectie van 2022.

De Rode Duivels gaan in Qatar op zoek naar een eerste echte prijs, al beseft iedereen dat het niet makkelijk zal worden. Debast Kevin Mirallas is er deze keer niet bij, maar als analist bij La Dernière Heure heeft hij wel zijn licht laten schijnen op de zaak. Zeno Debast had er voor hem niet bij moeten zijn: "Hij heeft nog niets bewezen en hoort niet in de selectie. Brandon Mechele heeft al veel meer bewezen."