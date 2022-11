🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft filmpje met koning geanalyseerd: "Ik heb dat stilgezet en bekeken"

Het was een knappe promovideo met Koning Filip. Maar Hein Vanhaezebrouck heeft er wat meer dan alle anderen mee gedaan.

Een koning of president die zich moeit met de opstelling van de nationale voetbalploeg. Het is in ons land geen realiteit, op sommige andere continenten wel.

Hein Vanhaezebrouck heeft het promofilmpje van de voetbalbond grondig geanalyseerd. In het boekje van Koning Filip was er een opstelling te zien. En niet zomaar wat namen of zo...

“De koning deed zelfs een suggestie wat de basisploeg moest zijn. Lukaku stond voorin, met een vraagteken. En hij zette achterin Dendoncker, dus die zal wel spelen, zeker?”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Euh, Hein? Hoe weet jij dat allemaal? “Ik heb dat stilgezet, ja. Ik wilde weten welk advies de koning gaf.”