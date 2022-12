KV Mechelen laat twee overbodige spelers uit de kern thuis van stage en zij mogen uitkijken naar een andere club

Het lijkt einde verhaal bij KV Mechelen voor twee spelers die overbodig geworden zijn. Zij mogen dan ook uitkijken naar een andere club.

Volgens Het Nieuwsblad mogen Dries Wouters en Iebe Swers andere oorden opzoeken. De 25-jarige Wouters wordt sinds januari 2022 gehuurd van het Duitse Schalke 04. Aanvankelijk kreeg de ex-speler van Genk bij KV meteen te maken met blessures. Dit seizoen kreeg Wouters iets meer kansen, maar maakte de pion uit het defensieve compartiment ook geregeld een ongelukkige en houterige indruk.

© photonews

Iebe Swers hielp in 2021 Seraing aan promotie naar het hoogste niveau en versierde dankzij zijn eigen prestaties een transfer naar Malinwa. Daar moest de inmiddels 25-jarige flankverdediger gelden als een backup voor Sandy Walsh. Wanneer hij dan wel eens zijn kans kreeg, kon Swers in die rol zelden overtuigen.

Een nieuwe uitdaging is nodig voor hen beiden, ze trekken dus niet mee op stage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar. Ook Oum Gouet zal er daar niet bij zijn: de middenvelder krijgt rust na zijn deelname aan het WK. Voorts herstellen Ngoy en Bolingoli van blessures en is het ook onzeker of zij aanwezig zullen zijn op het trainingskamp. Enkele talenten van Jong KV zullen daar wel de kans krijgen om zich te bewijzen.