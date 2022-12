Bij Antwerp zijn ze niet verbaasd over prestaties Vermeeren: "Hoe groter het podium, hoe meer hij gestimuleerd lijkt te worden"

Arthur Vermeeren (17) doet het uitstekend bij Antwerp.

Arthur Vermeeren kwam in augustus al in actie bij Antwerp tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de Conference League. Nadien was het even wachten op nieuwe speelkansen maar sinds de match tegen SK Beveren in de beker begin oktober maakt Vermeeren steeds meer indruk.

Steven Smet, het Hoofd Opleidingen bij Antwerp, is heel tevreden. "Chapeau voor onze coach dat hij het lef heeft om zo’n jonge gast te brengen. Tegelijk zijn we binnen de club niet verbaasd dat Arthur het meteen zo goed deed. Arthur is iemand die vlotjes elke volgende stap verteert. Hoe groter het podium, hoe meer hij gestimuleerd lijkt te worden", zegt hij bij HLN.

Vermeeren speelde in totaal al 322 minuten voor Antwerp. In de beker 173 minuten en in de competitie 110 minuten. En de kans is groot dat er daar dit seizoen nog heel wat bijkomen. Radja Nainggolan lijkt al helemaal vergeten.