Sven Jaecques kreeg raad van Paul Gheysens: "Als je vrouw het goedkeurt..."

Sven Jaecques heeft zich het voorbije jaar meer en meer geprofileerd als de coming man van het Belgische voetbal.

Sven Jaecques is hot in het Belgische voetbal, zelf wil hij graag relativeren dat hij de coming man is. “Dat vind ik een gevaarlijke omschrijving”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “In voetbal is alles zo vergankelijk. Ik heb in België heel veel, op verschillende niveaus, gezien. Een promotie, een degradatie, PO1, PO2 en PO3, K11, G5,... Ik heb met mijn beide voeten in de modder gestaan.”

Al heeft hij daar ook de nodige lessen uit getrokken. “Misschien is het daarom dat ik een uitgesproken visie heb over het Belgisch voetbal in z'n geheel. Het wordt soms wel veel.”

En dat betekent ook de Taskforce voor een nieuwe bondscoach. “Ik zit nu ook in de taskforce, die zoekt naar een nieuwe bondscoach. Eigenlijk wilde ik dat weigeren. Ik heb Paul Gheysens gezegd: 'Ik werk voor Antwerp, ik kan het niet maken tegenover u dat ik nog iets buiten de club erbij neem.' Maar Paul zei: 'Als je vrouw het goedkeurt, ga er dan maar voor!'”