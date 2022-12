En of Bart Verbruggen blij was met "mooiste kerscadeau ooit": "Probeer het te benaderen zoals elke andere wedstrijd"

Bart Verbruggen mocht door de onbeschikbaarheid van Hendrik Van Crombrugge voor de eerste keer dit seizoen tussen de palen plaatsnemen tijdens een competitiewedstrijd van Anderlecht. En hij hield de nul.

Voor de match verklapte hij al aan Brian Riemer dat "het zijn mooiste kerstcadeau ooit" was dat hij mocht starten. "Ik ben blij en opgelucht”, zei hij na zijn clean sheet. “Toch lekker dat we die goal nog kunnen maken. Ik ben blij met de overwinning. Onze kwaliteit is aan de bal, maar we kwamen vaak in een gevecht terecht en dat is hun kwaliteit."

"Dat deden ze goed. Dat ik plots aan de wedstrijd mocht beginnen? Ik probeer het te benaderen als elke andere wedstrijd. Voor mij is het een wedstrijd zoals alle andere. Ik doe hetzelfde als op training, of bij de Futures.”