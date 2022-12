Vader van Arthur Vermeeren is heel erg duidelijk: "Hij wil het niet"

Arthur Vermeeren lijkt bij Royal Antwerp FC het aanstormende talent van de Jupiler Pro League van dit seizoen te worden.

De youngster speelt sinds 2018 bij Antwerp, nadat hij wegging bij KV Mechelen. “Omdat hij er eindelijk middenvelder zou kunnen zijn”, zegt vader Toon aan Het Nieuwsblad.

“Voorheen werd hij vooral uitgespeeld als centrale verdediger, terwijl ik er zo vaak op had aangedrongen om hem een rij hoger te schuiven. Ze wilden er niet van weten. Ik vond dat jammer.”

De familie Vermeeren heeft de touwtjes graag zelf in handen. Zo ook rond zijn contract, dat tot 2024 zou lopen bij The Great Old als we Transfermarkt mogen geloven. “Arthur heeft geen makelaar”, gaat zijn vader verder.

“Ze lopen onze deur plat en bellen continu, maar Arthur wil het niet. Daarom doen we het voorlopig zelf. We zien wel wat de toekomst brengt. Er is geen haast: Arthur zit goed bij Antwerp.”