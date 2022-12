Steven Defour bespreekt of zijn transfer naar Porto een foute keuze was

Steven Defour bouwde een mooie voetbalcarrière uit, maar voor de buitenwereld lijkt het alsof er wel meer in zat.

Ondanks heel veel blessureleed heeft Steven Defour de indruk dat hij alles uit zijn carrière als profvoetballer heeft gehaald. Als je echter kijkt naar waar mannen als Marouane Fellaini en Axel Witsel, die met Defour bij Standard speelden, geraakten zat er misschien meer in.

“Misschien heb ik af en toe een foute keuze gemaakt. Maar achteraf heb ik van geen enkele beslissing of transfer spijt”, zegt Defour bij Gazet van Antwerp. Dat geldt ook voor zijn transfer naar Porto.

“Die club had toen net de Europa League gewonnen. Maar toen ik bij Porto arriveerde, was ik nog niet topfit na een schouderblessure die ik had opgelopen bij Standard. Ik was misschien beter nog een jaartje bij Standard gebleven, maar de club was verkocht aan Roland Duchâtelet en die wilde alle grote spelers zo snel mogelijk van de hand doen.”