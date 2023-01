🎥 Cristiano Ronaldo geconfronteerd met eigen uitspraken: "Dat zou ik nooit doen"

Cristiano Ronaldo is officieel een speler van Al-Nassr in Saoedi-Arabië. En dus werd op de sociale media ook de draak met hem gestoken.

Een aantal uitspraken van Cristiano Ronaldo uit het verleden werden ten berde gebracht om aan te tonen dat CR7 niet echt luisterde naar wat hij zelf ooit zei.

this video aged like milk or fine wine depending if you like Ronaldo pic.twitter.com/BidyH4OGjg — 🇦🇷🤞🏼 (@vivalavidaaa10) December 30, 2022

Zo gaf hij ooit aan dat de mening van Xavi er niet toe deed, omdat die "ergens in Qatar of zo speelde of speelt."

En zelf zou hij naar eigen zeggen ook nooit zijn carrière afsluiten voor het geld in de MLS of ergens in de zandbak. Sommige uitspraken worden niet zo mooi oud ...