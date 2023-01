'Fredberg heeft de Trebel-knoop doorgehakt en... heeft dat gedaan op vraag van Anderlecht-coach'

Adrien Trebel gaat zijn contract bij RSC Anderlecht verlengen. De gesprekken tussen paars-wit en de middenvelder zijn lopende.

Voorgaande informatie hadden we uiteraard al neergepend. Net als het feit dat Adrien Trebel - maar dat zal de Fransman zelf ook beseffen - niet meer kan rekenen op het loon dat hij de voorbije seizoenen heeft opgestreken.

Jesper Fredberg moest de uiteindelijk knoop doorhakken. En volgens L’Avenir is dat inmiddels ook gebeurd. Het is overigens Brian Riemer die bij de sportief directeur heeft aangedrongen op een verlengd verblijf van Trebel.

Opbouw én druk zetten

Het spreekt dan ook voor zich dat een type zoals de Fransman héél belangrijk is in het spel van RSC Anderlecht. Trebel verzorgt niet alleen mee de opbouw, maar is ook vaak de eerste die druk gaat zetten. Bovendien zorgt zijn ervaring voor een injectie bij de jongeren.