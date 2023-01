Gumienny over penalty van Antwerp: "Zo geef je platform aan Hein Vanhaezebrouck"

AA Gent kreeg tegen Royal Antwerp FC een discutabele strafschop tegen.

Bij Gent protesteerde men hevig over de penalty voor The Great Old, nadat Godeau de bal tegen de hand kreeg.

“Ik vond die strafschop terecht. Godeau gooit zich met heel zijn hebben en houden voor die bal en prevelt een schietgebedje dat de bal niet tegen zijn arm komt”, klinkt het bij Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. “De bal komt, al dan niet via zijn wang, wel tegen zijn arm. Pech.”

Gumienny heeft een groter probleem met wat erachter gebeurde. De VAR liet wel heel lang op zich wachten. “Wat ik wel niet begrijp, is dat de VAR daar nog drie minuten over moet discussiëren. Dit was geen clear error . Op die manier geef je wel een platform aan Hein Vanhaezebrouck om te zagen over de arbitrage.”