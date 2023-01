Ivan De Witte denkt aan opvolging: "Ik ga niet zomaar de 1e de beste nemen"

Ivan De Witte is al 23 jaar voorzitter van AA Gent. Hij heeft nu de deur voor een opvolger op een kier gezet.

Maandag was Ivan De Witte te gast in De Tribune. Daar vertelde hij onder meer over zijn toekomst bij AA Gent en de toekomst van de club.

"Als de juiste partij zich aanbiedt én het ten goede zou komen voor onze club, ben ik bereid om na te denken over mijn positie", aldus De Witte. "Momenteel zijn er al een aantal pistes, maar ik zal niet zomaar de 1e de beste in onze club binnenlaten. Ik heb altijd ingezeten met het welzijn van de club en wil dat ook met mijn mogelijke opvolger garanderen. De waarden van de organisatie of persoon moeten bij de club passen."

Een van de redenen daarvoor is de huidige financiële situatie van Gent. In het vorige seizoen boekte de club een verlies van zo'n 6 miljoen euro. Daarmee lijkt een buitenlandse investeerder aan de orde. "Een club als Gent moet altijd bovenaan meedoen. Om dat tegenwoordig te kunnen doen, zijn grote vermogens haast noodzakelijk geworden. Uit principe hebben we dat lang niet gedaan, maar we moeten daar nu voor beginnen openstaan."