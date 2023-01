Principieel akkoord bij KV Mechelen: duo zorgt voor kapitaalsinjectie, Penninckx stapt uit aandelenstructuur

De lucht klaart al een beetje op boven KV Mechelen. Er zal een kapitaalsinjectie doorgevoerd worden. Hierover is een eerste akkoord bereikt.

Het gaat dus om een principieel akkoord, waarvan de principes donderdag verder besproken zullen worden met de aandeelhouders op een buitengewone vergadering. Dat kondigt KV Mechelen aan op zijn officiële webstek. Eddy De Reys en Philippe Van Esch zorgen voor de nodige kapitaalsinjectie. Er komt ook een einde aan het tijdperk met Dieter Penninckx in de aandelenstructuur.

"Eddy is een ondernemer uit de Mechelse regio en al sedert de redding in 2002/2003 betrokken bij KV Mechelen. Philippe en Eddy zijn ervaren ondernemers, ze kennen KV Mechelen allebei en dragen onze missie en visie uit", geeft CEO Frank Lagast al wat meer info over het nieuwe sterke duo bij Malinwa.

Penninckx blijft supporter

"In het belang van de club wil ik een stap terugzetten als aandeelhouder", zegt Dieter Penninckx. "Het verhaal is rond: ik ben vijf jaar geleden anoniem als supporter in de club gestapt en als supporter stap ik er straks terug uit. Ik zal altijd een vurig supporter blijven." Door het nieuws over de nakende kapitaalsinjectie was er dus al goed nieuws te rapen in het Mechelse kamp, vlak voor de aftrap van de bekermatch bij Kortrijk.