Wouter Vrancken moet geschorst toekijken tegen Zulte Waregem: "Alle vertrouwen in het plan dat we hebben voorbereid"

Geen Wouter Vrancken op de bank bij Racing Genk tegen Zulte Waregem.

Racing Genk kreeg woensdag een serieuze opdoffer te verwerken in de beker door in eigen huis met 0-3 te verliezen tegen Antwerp. Zaterdag tegen Zulte Waregem moet Genk het dan ook nog stellen zonder trainer Wouter Vrancken, Joseph Paintsil en Daniel Munoz.

Vrancken kreeg in de topper van vorige week tegen Club Brugge rood, Paintsil en Munoz kregen hun vijfde gele kaart van het seizoen. "Het is sowieso moeilijk om hen te vervangen, maar ik heb alle vertrouwen in het plan dat we hebben voorbereid. Alle jongens die tussen de lijnen komen, zullen er voor 100% staan en met het mes tussen de tanden de strijd aangaan", zegt Vrancken bij Sporza.

Zulte Waregem won twee keer op rij, in de competitie en de beker. Aanwinsten Vormer en Brüls toonden al hun meerwaarde. "Zulte Waregem heeft een stevige kwaliteitsinjectie gekregen en zit in een positieve flow. We zullen 100% gefocust moeten zijn om deze wedstrijd over de streep te trekken", besluit Vrancken.