René Vandereycken twijfelt niet meer aan Vincent Janssen: "Jammer dat Frey weg is"

Royal Antwerp FC pakte tegen Standard opnieuw uit met vier doelpunten. Vincent Janssen nam er daarvan twee voor zijn rekening.

Toen Antwerp de komst van Vincent Janssen aankondigde werden enorm veel vraagtekens bij hem geplaatst. Ondertussen heeft hij het tegendeel bewezen, ook voor analist René Vandereycken. “Maanden geleden twijfelde ik zeker nog aan Vincent Janssen, maar die is nu echt wel op dreef. Hij heeft nu zes keer gescoord in zijn laatste zes wedstrijden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als je hem op een internationaal niveau bekijkt – Nederlands elftal, Europees voetbal… – vind ik hem gewoon een goede speler. Maar naar Antwerp-normen en voor de Belgische competitie is hij zeker een topper.”

Dat hij Michael Frey naar de bank duwde was dan ook best wel opvallend. “Vorig jaar was Frey toch héél belangrijk voor Antwerp. Het is jammer voor de ploeg dat hij weg is. Want als je twee zulke spitsen hebt, waarmee je kunt roteren of soms zelfs eens samen kunt opstellen, is dat een enorm voordeel.”