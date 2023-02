Ruud Vormer duidelijk: "Anderlecht heeft aardige spelertjes, bij Union zijn het mannen"

De Beker van België was een leuk intermezzo voor Zulte Waregem, al is de weg naar de Heizel heel lang door de 1-2 nederlaag tegen KV Mechelen. Maar de competitie blijft het belangrijkste.

En dus is het zaak om punten te proberen pakken de komende weken. De eerste opdracht is wel een moeilijke, op bezoek bij Union SG.

Mannen

"Het wordt moeilijk. Op Anderlecht werd ook verwacht dat zij gingen winnen. Ze hebben ook aardige spelertjes, maar bij Union zijn het mannen", beseft Ruud Vormer. "Tegen Antwerp waren ze fysiek sterk."

Toch ziet hij kansen: "Het zou mooi zijn als we iets tegen hen zouden kunnen rapen. Alles kan in voetbal, met Club Brugge speelden we ooit 2-2 gelijk bij Real Madrid."