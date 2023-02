Hoe moet het nu verder met (de aandelen van) Vandenhaute? Deze drie opties liggen op tafel

De positie van Wouter Vandenhaute lijkt onhoudbaar geworden. De voorzitter van RSC Anderlecht zit in het middelpunt van een regelrechte orkaan. Wat zijn de toekomstopties voor alle partijen?

De meest logische keuze is dat Wouter Vandenhaute zijn taak als (niet-uitvoerend) voorzitter van RSC Anderlecht zal neerleggen. Dat is meteen ook wat een groot deel van de paars-witte aanhang al enkele weken eist.

Belangrijk in zo’n geval: Vandenhaute heeft samen met zakenpartner Geert Duyck een aandelenpakket ter waarde van 24 miljoen euro in handen. De voorzitter kan dan ook zijn zitje in de Raad van Bestuur behouden.

© photonews

Het is echter de vraag of de fans van de Belgische recordkampioen daar vrede mee nemen. Ook vanuit de Raad van Bestuur kan Vandenhaute nog mee aan de touwtjes trekken. Een aandelenverkoop lijkt de tweede optie.

Aandelenpakket

Van Duyck kan het aandelenpakket - de verdeling tussen beide partners is onduidelijk - overnemen. Een andere mogelijkheid is dat er een overnemer wordt gezocht die alle aandelen overneemt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.