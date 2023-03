Supporters Club Brugge hebben het helemaal gehad en focussen op de jeugd: "Zij wél goed bezig" en "Dat kan Antwerp niet"

Club Brugge leverde een wanprestatie af op bezoek bij KV Oostende. En dat heeft er ook bij de fans op ingehakt.

De 3-0 op bezoek bij KV Oostende was voor heel wat supporters dé absolute druppel na al heel erg moeilijke maanden.

Vooral het gebrek aan grinta, aan 'sweat & glory' kunnen de fans maar moeilijk verkroppen. Alsof ze er bij blauw-zwart geen zin in hadden.

Onze eerste ploeg had er duidelijk geen zin in vrijdag aan zee. Dan maken we maar een aflevering over een ploeg die wel trots is om het blauw-zwarte shirt te dragen...@ClubNxt! #ClubBrugge #Podcast #ClubNXT #Deklokke pic.twitter.com/RbPsiIaqiR — De Klokke Podcast (@deklokkepodcast) March 6, 2023

En dus heeft ook De Klokke Podcast een statement gemaakt in hun aflevering van deze week: "Onze eerste ploeg had er duidelijk geen zin in vrijdag aan zee. Dan maken we maar een aflevering over een ploeg die wel trots is om het blauw-zwarte shirt te dragen...Club NXT."

Want met de jeugd van Club Brugge gaat het wél goed. Momenteel staan ze zelfs gedeeld derde in de Challenger Pro League.

Voorsprong jeugd

"De kern is breed genoeg om een aantal blessures op te vangen onder meer", klinkt het. "Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Antwerp. Die hebben nu eigen jeugd in de A-kern, maar hun beloften staan pakweg 15e in Eerste Amateurklasse."

"Die jeugdopleiding is nog niet breed genoeg om dat te kunnen vullen. Dat is de voorsprong die Club Brugge heeft kunnen opbouwen."