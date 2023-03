De fanvraag U heeft uw kampioen met overmacht gekozen - maar welke teams ziet u degraderen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar wie volgens u de titel zal gaan pakken in de Jupiler Pro League. En u bent duidelijk. Zelfs met de nakende halvering van de punten en ondanks een klein dipje bij leider KRC Genk, zijn zij toch dé uitgesproken favoriet. Als het van u afhangt, zal KRC Genk kampioen worden. Dat denkt bijna 3 op 5 onder u. Antwerp en Union krijgen evenveel stemmen achter zich als nummers 2. Club Brugge, Gent, Standard en de rest zijn zo goed als kansloos volgens u. De toekomst zal het moeten uitwijzen. Degradatiedebat Deze week kijken we eens naar de bodem van het klassement, want met nog zes speeldagen te gaan begint het daar echt wel te spannen. Met Eupen - Oostende staat er een kraker op het programma volgend weekend. Wie zakt en wie blijft in eerste klasse? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie ziet u degraderen? Seraing (19) Zulte Waregem (23) Oostende (23) Eupen (26) Kortrijk (27) Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie!)