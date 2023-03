Yari Verschaeren is de eerste etappe voorbij, maar nu begint het zware werk

In de wedstrijd tegen OH Leuven scheurde Yari Verschaeren de kruisband van zijn knie. Hij heeft nu de eerste stap gezet op terug op topniveau te geraken.

Het verdict was zwaar voor Yari Verschaeren en iedereen die de middenvelder graag bezig ziet op een voetbalveld. Een gescheurde kruisband zette een kruis over zijn seizoen en de voorbereiding op komend seizoen. Want een revalidatie van zes tot negen maanden dringt zich op voor Verschaeren.

Op woensdag is nu de eerste stap gezet naar herstel. Hij is geopereerd en vanaf morgen kan de revalidatie beginnen. Hopelijk voor hem en Anderlecht zien we hem komende winter terug aan het werk in de Jupiler Pro League.