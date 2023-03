Analist is hard voor Noa Lang: "Een topclub, daar geloof ik niet meer in"

Noa Lang speelt nu al zo'n 2,5 jaar bij Club Brugge. De Nederlander aast al een tijdje op een toptransfer, maar komt die er wel?

Noa Lang kwam in oktober 2020 op huurbasis van Ajax naar Club Brugge. Club kon de Nederlander via een aankoopclausule van 6 miljoen euro voor relatief weinig geld definitief overnemen.

Lang ziet Club als een tussenstap naar een topclub, maar speelt dus nog altijd in België. In juni vorig jaar zei Lang dat hij niets meer te leren had in België, maar vertrekken deed hij in de zomer niet.

Lang was de laatste tijd wel een lichtpunt bij Club Brugge, maar zit dit seizoen aan 8 goals en 4 assists in 31 matchen, waarvan geen enkele goal of assist in de Champions League. De Nederlander heeft nog een contract tot midden 2025 in Brugge.

Geen toptransfer meer?

Maar die grote stap waar Lang zelf naar verlangt, dat ziet Franky Van der Elst niet gebeuren. "Een topclub, daar geloof ik niet meer in voor Lang. Ik zag dat zijn marktwaarde gezakt is van 25 (in januari 2022, red.) naar 15 miljoen euro", zegt Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Ik denk niet dat een club nog 15 miljoen gaat betalen. Hij is geen international meer, en speelt nu niet het seizoen om te zeggen: 'ik wil naar een ploeg die top zes speelt in een topcompetitie'."