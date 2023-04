Drie Buffalo's in ons team van de week, ook onder meer Anderlecht, Genk, Antwerp en Club Brugge in de basiself

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week opnieuw Hervé Koffi van Charleroi. Met een aantal knappe reddingen op goede momenten hielp hij de Zebra's mee aan drie punten - alweer belangrijk in de strijd om play-off 2.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Torunarigha hielp als verdediger een doelpunt in elkaar boksen, Alderweireld scoorde er zelfs twee voor Antwerp en de jonge Smets was een verademing voor STVV.

Photonews

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier spelers. El Khannouss was betrokken bij elke gevaarlijke aanval van Genk, Ashimeru deed hetzelfde voor Anderlecht en Stengs voor Antwerp - inclusief assist op de goal van Alderweireld. Deman was dan weer betrokken in beide doelpunten van Cercle Brugge.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Ohio haalde het net niet, Gift Orban (2 goals, 1 assist), Cuypers (2 goals) en Lang (2 goals) wel.

Dat levert dan onderstaand elftal op: