Hein Vanhaezebrouck al meermaals duidelijk over zijn poulain, maar Gent talmt: "Nog steeds geen signaal"

Waar speelt Sven Kums volgend seizoen? Voorlopig is daar nog altijd geen duidelijkheid over, want een contractverlenging kreeg hij nog niet.

Sven Kums zou maar wat graag bij KAA Gent blijven, maar de club heeft nog steeds niks laten weten aan de spelers die einde contract zijn in juni. Het is ondertussen april, maar er is blijkbaar nog niet gepraat. Hein Vanhaezebrouck was nochtans al meermaals duidelijk over zijn poulain. © photonews "Hij mag trots zijn dat hij dit op zijn leeftijd kan brengen, hij was een van de besten op het veld", aldus Vanhaezebrouck na de match tegen Anderlecht. "Dit is een mooie push voor het bestuur om misschien toch in gang te schieten", gaf hij toen een voorzet richting het bestuur. Niets gehoord Die voorzet is er nog altijd niet geweest. "Ik kreeg nog steeds geen signaal van Gent", aldus Sven Kums bij Eleven Insiders. "Ik hoorde nog niets van de club. Bijtekenen voor een jaar? We gaan eerst moeten praten voor ik iets kan zeggen."