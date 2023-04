Bad boy? Selemani is veranderd en legt schuld bij zijn "omgeving"

Faïz Selemani heeft al een paar keer voor opschudding gezorgd bij KV Kortrijk. De begenadigde aanvallende middenvelder wou meermaals weg en liet dat ook duidelijk blijken.

Maar zo zit hij naar eigen zeggen niet echt in elkaar. "Wie me kent weet dat ik geen moeilijke jongen ben. Ik ben een goed mens die altijd het beste voor had voor KV Kortrijk, maar mijn omgeving heeft het me vaak niet gemakkelijk gemaakt. Ja, ik wou eerder hogerop, dat is toch wat iedereen wil. Het is tot hiertoe niet gebeurd. Dan is dat de gang van het leven. C’est la vie", zegt hij op de clubwebsite.

Nu hij kinderen heeft is hij rustiger geworden. "Ik voel me mentaal sterk, maar ook technisch en tactisch heb ik meer ervaring. En met de komst van onze huidige trainer, heb ik mijn dag ook anders ingedeeld. Omdat we vroeg op de club moeten zijn, ga ik vroeger slapen en dat doet me goed."

Tegen Eupen speelt hij zijn 100ste wedstrijd voor KVK. "Ik had meteen een goed gesprek met de coach die me toen ook kapitein van het team maakte. We hebben er alletwee alles aan gedaan om de club te redden. Samen met Kadri verdelen we de taken op het middenveld, de ene valt aan, de andere verdedigt."

"Of het de positie is die ik het liefste speel? Ik speel daar waar de coach me plaatst. J’aime le foot. Ik wil altijd voetballen, op welke positie ook.”