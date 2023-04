Cyriel Dessers kijkt met bewondering naar zijn oude liefde

Cyriel Dessers speelt momenteel bij Cremonese, maar hij kijkt nog steeds met bewondering naar zijn voormalige ploeg. Zeker nu dat deze het zo goed doet in de competitie.

Met bewondering kijkt Dessers nu vanuit Italië naar de prestaties van Feyenoord die bovenaan staan in de Eredivisie. "Ik ben aan de ene kant wel verbaasd hoe goed ze het dit seizoen doen, omdat er zo veel jongens in de zomer zijn vertrokken en dus ook veel nieuwe jongens zijn gekomen. Maar aan de andere kant weet ik ook dat er een hele sterke basis staat bij Feyenoord met de technische staf en jongens die er al wat langer bij zitten', aldus de viervoudig Nigeriaans international tegenover Voetbal International.

"Met Santiago Giménez hebben ze een hele goede nieuwe centrumspits erbij. Vorig jaar zomer heb ik nog met Nigeria tegen hem en Mexico gespeeld. Toen zag ik al dat hij een echte goalgetter rond de zestien is: een killer. Ik vind het mooi om te zien hoe hij is ontploft in 2023. Heel knap hoe Giménez het nu doet. Ook bijzonder dat Feyenoord opnieuw een mogelijke topscorer van een Europees toernooi in de ploeg heeft", zegt de topscoorder van de Conference League vorig jaar met Feyenoord.

Cremonese staat allerlaatste in de Serie A en de degradatie is bijna onafwendbaar. In de Serie A kwam hij dit seizoen 22 keer in actie en vond hij vijfmaaal de weg naar doel.