De kansen van Bart Verbruggen voor een selectie bij Nederland stijgen: concurrent valt uit

Bart Verbruggen krijgt mogelijk binnenkort nog meer kansen om voor Nederland te spelen. Concurrent Andries Noppert heeft een operatie ondergaan.

Tijdens de recente interlandperiode werd Bart Verbruggen al door Ronald Koeman opgeroepen. Andries Noppert was toen al geblesseerd en Verbruggen nam zijn plaats in de Nederlandse selectie in.

Mogelijk zullen er nog selecties voor de keeper van Anderlecht volgen, want Noppert wordt voor die blessure nu geopereerd. Hij heeft al sinds januari last van een liesblessure.

Noppert zal wellicht lange tijd uit zijn en daardoor stijgen de kansen van Verbruggen. De volgende interlandperiode is in juni. Dan speelt Nederland de de halve finale in de Nations League tegen Kroatië.