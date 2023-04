Julien De Sart komt met harde woorden voor zijn ex-ploeg Standard

Julien De Sart is één van de smaakmakers, maar ook één van de lievelingen van trainer Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent.

Julien De Sart is al een tijdje terug uit blessure en doet het weer uitstekend bij KAA Gent. Tot grote blijdschap van Hein Vanhaezebrouck die een grote fan is van De Sart. “Na een wedstrijd tijdens mijn eerste seizoen bij Standard zei hij me in de wandelgangen van Sclessin dat hij de speler die ik was waardeerde”, herinnert De Sart zich nog bij La Dernière Heure.

Voor De Sart is Vanhaezebrouck een veeleisende coach, waarbij alles op training perfect moet zijn. Die houding is precies wat De Sart heel graag heeft bij zijn trainer. “Buiten het veld heeft hij een geweldig gevoel voor humor en is hij heel hartelijk”, vult De Sart aan.

De Sart heeft veel respect ook voor zijn ex-club Standard en denkt wel dat hij ooit zal terugkeren op Sclessin. Geen doel of wens op zich, maar eerder een soort van droom. “Misschien wil ik na mijn carrière als jeugdtrainer wel terugkeren bij Standard. Laten we dus zeggen dat het mijn doel is om ooit nog eens voor Standard te werken.”

Want nu terugkeren bij Standard, ondanks de progressie die ze gemaakt hebben, is helemaal geen optie voor De Sart. “Momenteel zou het een stap terug zijn om naar Standard te gaan, want La Gantoise staat er beter voor”, klinkt De Sart zeer hard.