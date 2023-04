Teddy Teuma roemt zijn ploeggenoot bij Union, maar zet iets er nog boven

Union kent zowel in de Jupiler Pro League als Europees een prima seizoen. Eén van de absolute sterkhouders krijgt dan ook alle lof van kapitein Teddy Teuma.

Victor Boniface vindt de netten blindelings bij Union. Vooral op de Europese velden laat hij. izch opmerken. “Hij is heel belangrijk voor ons, al kan hij op sommige vlakken nog verbeteren. Dat is normaal, hij is nog jong. Maar als hij blijft werken zoals nu, zal hij beloond worden”, opent Teuma tegenover Het Nieuwsblad.

Teddy Teuma en de directie van Union zijn momenteel niet de beste vrienden. Hij reageert dan ook nogal kort op de vraag of ze Boniface deze zomer al gaan kwijt zijn. “Dat is het probleem van de directie”, aldus Teddy Teuma. “Maar het klopt dat hij genoeg keuze zal hebben als hij op dit elan verder doet. Hij zou het volledig verdienen.”

Voor Teuma is het fantastisch om met zo een aanvaller samen te spelen al is er één iets nog belangrijker. “Natuurlijk,, maar dat is met iedereen binnen de ploeg zo. Ik zou liever het collectief onderstrepen”, sluit Teuma af.