Edward Still moet met Eupen naar Club Brugge om zich te redden, maar hij blijft strijdvaardig

Eupen moet nog tot de laatste speeldag knokken om zich te redden. Daarvoor moet het wel naar Club Brugge en dat is geen sinecure.

Door de 1-5-nederlaag tegen Zulte-Waregem is Eupen nog altijd niet gered. Zo moet het op de laatste speeldag nog altijd strijden om de degradatie te ontlopen.

Al zal die opdracht niet gemakkelijk zijn. Eupen moet immers naar Club Brugge dat wellicht ook zal moeten winnen om in play-off 1 te geraken. “Het is nu aan ons om tegen Club Brugge een ferme reactie te laten zien, na de nederlaag tegen Zulte-Waregem", bleef trainer Edward Still bij Voetbalkrant strijdvaardig.

“We hebben het nog in eigen handen en moeten niet naar andere ploegen kijken", ging Still verder. "Winnen op Jan Breydel? Ik weet hoe moeilijk dat is, maar ik heb er met Leko ooit in eigen huis tegen ‘kleinere’ teams wel wedstrijden verloren. Dus ik weet ook dat je daar iets kan rapen.”

Eupen zal geen gemakkelijke wedstrijd hebben. Ook kan het ervanuit gaan dat het best punten pakt, want concurrent Essevee speelt thuis tegen Cercle Brugge. Dat is op papier een gemakkelijkere opdracht, maar Still blijft dus in het behoud geloven.