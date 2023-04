Mark van Bommel spreekt over "competitievervalsing" net voor laatste speeldag

Mark van Bommel heeft de voorbije week de laatste speeldag en de bekerfinale in alle rust kunnen voorbereiden. Aangezien ze geen Europees speelden ging alle aandacht naar andere clubs. De wedstrijd tegen STVV speelt hij echter met een paar bedenkingen.

Eerst en vooral het kunstgrasveld van STVV, dat hij niet vindt passen in het profvoetbal. In alle andere competities speelt men immers op natuurgras. "In de Eredivisie waren er op een gegeven moment ook heel wat clubs met kunstgras, maar daar zijn ze van terug aan het komen", klonk het op zijn persconferentie.

Zelf heeft hij er nog op gespeeld en als technisch onderlegde middenvelder beviel hem dat wel, maar... "Het gevoel is wel heel anders en de lichamelijke belasting veel groter. Iedere liefhebber wil toch voetbal op echt gras?”

En hij had ook nog iets te zeggen over het verschuiven van de match naar 13u30 op zondag, terwijl al de rest om 18u30 speelt. "Als je een week van tevoren een wedstrijd verplaatst: wat doet dat met de supporters? Voor hen is dit niet praktisch. Voetbal speel je voor de fans, is zelfs van de fans."

"Ik vind die late kalenderwijzing erg jammer. Bovendien zou je het kunnen zien als een soort van competitievervalsing. Op de twee laatste speeldagen horen alle matchen gewoon op hetzelfde moment te worden afgewerkt.”