"Beschamend" en "Zoek hulp": makelaar, ex-voorzitter Cercle en supporters geven journalist veeg uit de pan na tweet over Kiyine mét pijnlijke verwijzing naar Sterchele & co

Het ongeval van Sofian Kiyine heeft de voorbije weken voor de nodige deining gezorgd. En dat levert ook gekke taferelen op via de sociale media.

Nu de details over het ongeval van Sofian Kiyine steeds meer uitlekken, zijn er ook steeds meer criticasters gekomen.

De overdreven snelheid, het alcoholgebruik, ... Het heeft voor heel wat kritiek gezorgd en voor Kiyine wordt het zowel fysiek als mentaal een moeilijke tijd.

Verwijzingen

Journalist Hans Vandeweghe kwam dan ook met een cynische tweet: "Volgens de voetballogica moeten ze voortaan bij OHL in minuut 13 (zijn rugnummer) Sofian Kiyine een minuut lang eren met een applaus."

Daarmee wordt verwezen naar onder meer François Sterchele, die op Club Brugge een eerbetoon krijgt in minuut 23. Of naar het jaarlijks eerbetoon aan Junior Malanda in minuut 28 bij Zulte Waregem.

bedoel je dat Miguel de 16de minuut niet verdient Hans? Teleurstellend te lezen. — Vincent Goemaere (@VincentGoemaere) April 21, 2023

Beschamende tweet April 21, 2023

Wat een beschamende tweet. Hoe je het zelfs in je hoofd krijgt om zoiets te tweeten, begrijp ik helemaal niet. Zoek hulp! — Maïté Evangelista Goddyn 🖤 (@MaiteGoddyn) April 22, 2023

@KirstenWillem , deze man zijn antipathie tov Club heeft nu wel een hoogtepunt bereikt 😏 — Bjorn Van den Steene (@BjornSteene) April 22, 2023

Dit is echt een schaamteloze tweet. — Wout (@wganda09) April 21, 2023

Maar er zijn natuurlijk ook heel andere zaken. Miguel Van Damme krijgt een eerbetoon in minuut 16 bij Cercle Brugge en Gregory Mertens in minuut 4 bij Lokeren. Beiden hadden in de verste verten niets te maken met overdreven snelheid of alcohol.

En dus schoten diverse supporters uit hun krammen. Ook ex-voorzitter Goemaere van Cercle Brugge vond het een teleurstelling, terwijl voetbalmakelaar Stijn Francis het bij één woord hield.