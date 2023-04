Philippe Albert heeft niet mis te verstane boodschap voor Anderlechtbestuur

Philippe Albert draagt zijn ex-ploeg RSC Anderlecht nog altijd een warm hart toe. Wat hij dit seizoen ziet doet dan ook heel veel pijn.

Het was een pijnlijke avond voor supporters van RSC Anderlecht, donderdag in Alkmaar. Voor clubicoon Philippe Albert was het al een mirakel dat er nog strafschoppen aan te pas kwamen. Het is voor hem ondenkbaar dat het seizoen zondag eindigt. De reden hoe het zover kwam is voor Albert heel erg duidelijk.

“Ik heb nooit begrepen waarom Anderlecht Kompany de laan uitstuurde, na twee keer de Champions' Play-Offs te hebben bereikt en een, weliswaar verloren, bekerfinale. Met Kompany nog aan boord zou Anderlecht nu de plaats van AA Gent, de vierde stek, inpalmen”, is hij heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Albert ziet Anderlecht wel winnen van KV Mechelen, maar dat zal niet voldoende zijn voor een plaatsje bij de laatste acht. Het laatste ticket voor de Europe Play-Offs zal volgens Albert naar Sporting Charleroi gaan.