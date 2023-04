Drie jongeren uit de Jupiler Pro League wordt een ongelooflijke toekomst voorspeld

Bij de 20 meest beloftevolle jongeren ter wereld zijn maar liefst drie spelers uit de Jupiler Pro League. Twee zien we misschien snel als sterkhouders bij de Rode Duivels.

Het CIES Football Observatory (Centre International d'Etude du Sport) presenteerde deze woensdag de lijst van de 200 meest veelbelovende spelers onder de 20 jaar ter wereld. Er wordt rekening gehouden met de gespeelde minuten in officiële wedstrijden gedurende de laatste 365 dagen, het sportieve niveau van de wedstrijden en de resultaten, legt het CIES-persbericht uit.

Aan kop van deze ranglijst staat Gavi (FC Barcelona), voor Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Marcos Leonardo (FC Santos). Let op de aanwezigheid van drie Jupiler Pro League spelers in de top 20. Zeno Debast is 13de, Bilal El Khannouss is 15de en Arthur Vermeeren is 19de.

De topspelers per positie zijn Plamen Andreev (Levski Sofia, doelman), António Silva (Benfica, centrale verdediger), Alejandro Balde (Barcelona, ​​linksback), Rico Lewis (Manchester City, rechtsback), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp, verdedigende middenvelder), Pablo Gavi (Barcelona, ​​centrale middenvelder), Bilal El Khannouss (KRC Genk, aanvallende middenvelder), Matheus Martins (Watford, linksbuiten), Ângelo Gabriel (Santos, rechtsbuiten) en Marcos Leonardo (Santos, aanvaller).