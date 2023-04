Marc Brys doet opvallende uitspraak over huurling Mandela Keita

Voor OH Leuven zit het seizoen erop. Dat geldt niet voor huurling Mandela Keita die met Royal Antwerp FC nog voor de titel speelt.

Mandela Keita kwam bij OH Leuven op een zijspoor terecht door een blessure, maar schittert sinds de wintermercato op uitleenbasis bij Royal Antwerp FC. Waar Keita volgend seizoen zal spelen is momenteel een open vraag.

Antwerp heeft een aankoopclausule in de huurovereenkomst. Die bedraagt 10 miljoen euro. Veel geld voor een transfer binnen België, maar The Great Old zou er wel eens goed aan kunnen doen om die te lichten.

De interesse in Keita is bijzonder groot en mogelijk kan Antwerp hem meteen doorverkopen aan een geïnteresseerde club. Vooral vanuit Engeland zouden zich al enkele clubs gemeld hebben. Die passeren echter nog allemaal bij OHL.

Brys lijkt dan ook te geloven dat Antwerp de optie niet zal lichten. “De uitgeleende spelers komen terug, we gaan na wie we willen – en kunnen, want voor iemand als Mandela Keita is de belangstelling groot – houden”, zegt de trainer van OHL bij Het Laatste Nieuws.