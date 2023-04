Tim Matthys blikt terug op de niet geslaagde transfers die hij deed bij Anderlecht

Eind 2022 verliet Tim Matthys RSC Anderlecht. Hij ging opnieuw bij zijn oude werkgever KV Mechelen aan de slag als sportief directeur.

Tim Matthys werkte slechts 12 maanden als scouter voor RSC Anderlecht. Hij haalde mannen als Sebastiano Esposito, Fabio Silva en Ishak Abdulrazak naar het Lotto Park. Die transfers werden allemaal geen succes.

“We werden beperkt door het budget”, vertelt Matthys aan de RTBF. “Abdulrazak kostte 3 miljoen, maar het was een goed dossier… Alleen, bij een transfer is er altijd een risico: soms win je, soms verlies je.”

Volgens Matthys was Esposito dan weer geen eerste keuze. “Maar hij had kwaliteiten en hij legde veel druk op zichzelf om te slagen.” Lang heeft Matthys zijn job bij paarswit echter niet volgehouden en daar had hij zijn redenen voor.

“Omdat ik het gevoel had geen invloed te hebben op het beslissingsproces. Hier in Mechelen is dat wel het geval... Ik moet me verantwoordelijk voelen, al weet ik ook dat als het volgend seizoen mislukt, het mijn schuld zal zijn omdat ik beschuldigd zal worden van slechte transfers!”