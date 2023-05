Maandag is het 15 jaar geleden dat François Sterchele stierf: "Doet denken aan twee spelers van nu"

Op 8 mei 2008 kwam François Sterchele om bij een ongeval. De spits is en blijft nog altijd bijzonder geliefd bij Club Brugge.

Amper 26 jaar oud was François Sterchele toen hij op 8 mei 2008 het leven liet. De spits van Club Brugge was rond drie uur ‘s nachts op weg naar huis toen hij met zijn Porsche in Vrasene op een boom knalde.

Philippe Vande Walle leerde hem kennen bij Sporting Charleroi en bleef hem altijd volgen. Ook toen hij naar Club Brugge trok en waar hij 12 keer scoorde in 36 wedstrijden. Het zou uiteindelijk bij dat ene seizoen blijven...

In Brugge zijn ze hem nog altijd niet vergeten. In de 23ste minuut, het rugnummer van Sterchele, gaan de handen in het Jan Breydelstadion nog altijd op elkaar. Een echt ritueel is het geworden bij blauwzwart.

Vande Walle ziet gelijkenissen met twee topspelers van nu. “Hij had veel technische kwaliteiten en had een neus voor doelpunten, maar deinsde er evenmin voor terug om de mouwen op te stropen. Ook al was François technisch verfijnder, kan je hem als voetballer een beetje vergelijken met Hugo Cuypers van KAA Gent”, vertelt Vande Walle aan kw.be.

Hij doet ook denken aan een speler van het huidige Club Brugge. “Of het nu in het noorden of het zuiden van het land was, François was overal waar hij kwam geliefd. Ook omdat hij ervan genoot om tussen de supporters te komen. En doordat hij op het veld alles gaf, kon hij zich naast het veld ook iets meer permitteren. Een beetje zoals Noa Lang nu.”