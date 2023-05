Sancties uitgesproken voor match 'met dode ratten' tussen Standard en Charleroi

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi op 14 april ontspoorde stevig. Beide supportersclans lieten zich niet van hun beste kant zien.

Supporters van Standard gooiden pyrotechnisch materiaal en bekertjes op het veld. De fans van Charleroi gooiden dan weer dode ratten in het supportersvak van Standard.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft Standard en Charleroi respectievelijk 6.000 en 5.000 euro boete opgelegd voor de uit de hand gelopen wedstrijd.

De wedstrijd moest in de 66ste minuut zelfs even stilgelegd worden, maar uiteindelijk kon de match uitgespeeld worden. Standard won met 3-1.

“De veiligheidsverantwoordelijke van Standard lichtte me in dat er vanuit het uitvak ratten werden gegooid naar Tribune 2”, klonk het in het verslag van de Match Delegate. Beide clubs kwamen er dus vanaf met een boete.